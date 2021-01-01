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Кабель ПС
Кабель ПС
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ПС
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля ПС
ПС 1,5 1000
ПС 1,5 4000
ПС 2,5 1000
ПС 2,5 3000
ПС 2,5 4000
ПС 4,0 1000
ПС 4,0 3000
ПС 4,0 4000
ПС 6,0 1000
ПС 6,0 3000
ПС 6,0 4000
ПС 10 1000
ПС 10 3000
ПС 10 4000
ПС 16 1000
ПС 16 4000
ПС 25 1000
ПС 25 3000
ПС 25 4000
ПС 35 1000
ПС 35 3000
ПС 35 4000
ПС 50 1000
ПС 50 3000
ПС 50 4000
ПС 70 1000
ПС 70 3000
ПС 70 4000
ПС 95 1000
ПС 95 3000
ПС 95 4000
ПС 120 1000
ПС 120 3000
ПС 120 4000
ПС 150 1000
ПС 150 4000
ПС 185 1000
ПС 185 3000
ПС 185 4000
ПС 240 1000
ПС 240 3000
ПС 300 1000
ПС 300 3000