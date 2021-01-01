О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ПВЭп-М
Кабель ПВЭп-М
Выбрать сечение
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля ПВЭп-М
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ПВЭп-М
ПВЭп-М 0,75
ПВЭп-М 1,0
ПВЭп-М 1,5
ПВЭп-М 2,5
ПВЭп-М 4,0
ПВЭп-М 6,0
ПВЭп-М 10
ПВЭп-М 16
ПВЭп-М 25
ПВЭп-М 35
ПВЭп-М 50
ПВЭп-М 70
ПВЭп-М 95
ПВЭп-М 120