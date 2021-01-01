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Кабель ПвП - 3,6/6кВ
Кабель ПвП - 3,6/6кВ
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Расшифровка кабеля ПвП - 3,6/6кВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПвП - 3,6/6кВ
ПвП 1х35/16 - 3,6/6кВ
ПвП 1х240/25 - 3,6/6кВ