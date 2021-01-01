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    Кабель ПвП - 64/110кВ

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    Расшифровка кабеля ПвП - 64/110кВ

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    Сечения и маркоразмеры кабеля ПвП - 64/110кВ
    ПвП 1х35/95 - 64/110кВ
    ПвП 1х120/95 - 64/110кВ