Кабель ПвП 1х120/16 - 6кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля ПвП 1х120/16 - 6кВ
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Производители маркировки ПвП 1х120/16 - 6кВ
Маркировка
Производитель
АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
ООО «Камский кабель»
ООО «Камский кабель» Пермь
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
ООО ТД «Ункомтех»
ООО ТД «Ункомтех» Иркутск