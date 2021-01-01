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Прочие марки кабелей
Кабель ПвП2г - 127/220кВ
Кабель ПвП2г - 127/220кВ
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Расшифровка кабеля ПвП2г - 127/220кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвП2г - 127/220кВ
ПвП2г 1х400/225 - 127/220кВ
ПвП2г 1х800/95 - 127/220кВ