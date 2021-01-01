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Кабель ПвП2г - 220кВ
Кабель ПвП2г - 220кВ
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Расшифровка кабеля ПвП2г - 220кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвП2г - 220кВ
ПвП2г 1х400/210 - 220кВ
ПвП2г 1х800/50 - 220кВ
ПвП2г 1х800/70 - 220кВ
ПвП2г 1х800/95 - 220кВ
ПвП2г 1х800/120 - 220кВ
ПвП2г 1х800/150 - 220кВ
ПвП2г 1х800/185 - 220кВ
ПвП2г 1х800/240 - 220кВ
ПвП2г 1х800/265 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/50 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/70 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/95 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/120 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/150 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/185 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/240 - 220кВ
ПвП2г 1х1000/265 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/50 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/70 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/95 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/120 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/150 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/185 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/240 - 220кВ
ПвП2г 1х1200/265 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/50 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/70 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/95 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/120 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/150 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/185 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/240 - 220кВ
ПвП2г 1х1400/265 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/50 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/70 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/95 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/120 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/150 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/185 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/240 - 220кВ
ПвП2г 1х1600/265 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/50 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/70 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/95 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/120 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/150 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/185 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/240 - 220кВ
ПвП2г 1х2000/265 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/50 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/70 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/95 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/120 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/150 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/185 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/240 - 220кВ
ПвП2г 1х2500/265 - 220кВ