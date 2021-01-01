Кабель ПвП2г 1х50/16 - 35кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля ПвП2г 1х50/16 - 35кВ
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Производители маркировки ПвП2г 1х50/16 - 35кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ООО «Таткабель»
ООО «Таткабель» Казань
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
ООО ТД «Ункомтех»
ООО ТД «Ункомтех» Иркутск