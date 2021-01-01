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Прочие марки кабелей
Кабель ПвП2г - 64/110кВ
Кабель ПвП2г - 64/110кВ
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Расшифровка кабеля ПвП2г - 64/110кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвП2г - 64/110кВ
ПвП2г 1х185/95 - 64/110кВ
ПвП2г 1х240/185 - 64/110кВ
ПвП2г 1х400/150 - 64/110кВ
ПвП2г 1х500/120 - 64/110кВ
ПвП2г 1х500/150 - 64/110кВ
ПвП2г 1х500/265 - 64/110кВ
ПвП2г 1х630/185 - 64/110кВ