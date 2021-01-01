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Кабель ПвП2уг - 110кВ
Кабель ПвП2уг - 110кВ
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Расшифровка кабеля ПвП2уг - 110кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвП2уг - 110кВ
ПвП2уг 1х500/330 - 110кВ
ПвП2уг 1х630/150 - 110кВ
ПвП2уг 1х630/330 - 110кВ
ПвП2уг 1х800/240 - 110кВ
ПвП2уг 1х1000/330 - 110кВ
ПвП2уг 1х1400/330 - 110кВ
ПвП2уг 1х2500/330 - 110кВ