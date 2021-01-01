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    Кабель ПвПг 1х120/16 - 6кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля ПвПг 1х120/16 - 6кВ

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    Производители маркировки ПвПг 1х120/16 - 6кВ

    Маркировка
    Производитель
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
    ООО ТД «Ункомтех»
    ООО ТД «Ункомтех» Иркутск
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