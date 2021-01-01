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Кабель ПвПГЭнг-FRHF - 1кВ
Кабель ПвПГЭнг-FRHF - 1кВ
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Расшифровка кабеля ПвПГЭнг-FRHF - 1кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПГЭнг-FRHF - 1кВ
ПвПГЭнг(A)-FRHF 2х1,5 - 1кВ
ПвПГЭнг(A)-FRHF 5х1,5 - 1кВ
ПвПГЭнг(A)-FRHF 5х4,0 - 1кВ
ПвПГЭнг(A)-FRHF 5х6,0 - 1кВ