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    Кабель ПвПГЭнг-FRHF 5х1,5 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПГЭнг-FRHF 5х1,5 - 1кВ

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    Производители маркировки ПвПГЭнг-FRHF 5х1,5 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ОАО «Тверьэнергокабель»
    ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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