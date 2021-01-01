Кабель ПвПГнг-FRHF 1х2,5 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 1х2,5 - 1кВ
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Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 1х2,5 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ОАО «Тверьэнергокабель»
ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино