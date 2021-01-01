Кабель ПвПГнг-FRHF 1х25 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 1х25 - 1кВ
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Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 1х25 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Камский кабель»
ООО «Камский кабель» Пермь
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва