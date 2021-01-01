    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ПвПГнг-FRHF 1х6,0 - 1кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 1х6,0 - 1кВ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 1х6,0 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ОАО «Тверьэнергокабель»
    ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
    Показать все