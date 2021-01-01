Кабель ПвПГнг-FRHF 2х35 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 2х35 - 1кВ
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Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 2х35 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ЗАО «Завод Москабель»
ЗАО «Завод Москабель» Москва
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва