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    Кабель ПвПГнг-FRHF 2х4,0 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 2х4,0 - 1кВ

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    Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 2х4,0 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ЗАО «Завод Москабель»
    ЗАО «Завод Москабель» Москва
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ОАО «Тверьэнергокабель»
    ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
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