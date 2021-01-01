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    Кабель ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ

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    Наличие кабеля ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
    ООО «ПроКабель» Екатеринбург
    ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
    ООО «Конкорд» Смоленск
    ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
    ООО «Конкорд» Смоленск
    ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
    ЗАО «МКМ» Москва
    ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
    ООО «СтройКабель» Пермь
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