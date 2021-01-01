Кабель ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
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Наличие кабеля ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
ООО «ПроКабель» Екатеринбург
ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
ООО «Конкорд» Смоленск
ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
ООО «Конкорд» Смоленск
ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
ЗАО «МКМ» Москва
ПвПГнг-FRHF 3х2,5 - 1кВ
ООО «СтройКабель» Пермь