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    Кабель ПвПГнг-FRHF 3х35 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 3х35 - 1кВ

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    Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 3х35 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ООО «Камский кабель»
    ООО «Камский кабель» Пермь
    ЗАО «Завод Москабель»
    ЗАО «Завод Москабель» Москва
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
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