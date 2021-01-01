Кабель ПвПГнг-FRHF 5х120 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПГнг-FRHF 5х120 - 1кВ
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Производители маркировки ПвПГнг-FRHF 5х120 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Камский кабель»
ООО «Камский кабель» Пермь
ЗАО «Завод Москабель»
ЗАО «Завод Москабель» Москва
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург