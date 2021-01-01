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Кабель ПвПГнг-FRHF
Кабель ПвПГнг-FRHF
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПГнг-FRHF
ПвПГнг(A)-FRHF 2х1,5
ПвПГнг(A)-FRHF 3х2,5
ПвПГнг(A)-FRHF 3х4,0
ПвПГнг(A)-FRHF 4х4,0