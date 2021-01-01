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Кабель ПвПГнг-HF - 1кВ
Кабель ПвПГнг-HF - 1кВ
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Расшифровка кабеля ПвПГнг-HF - 1кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПГнг-HF - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 2х1,5 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 3х2,5 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 3х4,0 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 3х10 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 3х150 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 4х25 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 4х95 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 4х150 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 4х240 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 5х4,0 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 5х70 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 5х95 - 1кВ
ПвПГнг(A)-HF 5х120 - 1кВ