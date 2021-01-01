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    Кабель ПвПГнг-HF 3х150 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПГнг-HF 3х150 - 1кВ

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    Производители маркировки ПвПГнг-HF 3х150 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ООО «Кабельный Завод Стил»
    ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
    ООО «Таткабель»
    ООО «Таткабель» Казань
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