Кабель ПвПГнг-HF 4х150 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПГнг-HF 4х150 - 1кВ
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Производители маркировки ПвПГнг-HF 4х150 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ООО «Кабельный Завод Стил»
ООО «Кабельный Завод Стил» Москва
ООО «Таткабель»
ООО «Таткабель» Казань