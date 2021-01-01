О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ПвПГнг-HF
Кабель ПвПГнг-HF
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля ПвПГнг-HF
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПГнг-HF
ПвПГнг(A)-HF 2х2,5
ПвПГнг(A)-HF 3х1,5
ПвПГнг(A)-HF 3х4,0
ПвПГнг(A)-HF 3х10
ПвПГнг(A)-HF 4х4,0
ПвПГнг(A)-HF 5х25