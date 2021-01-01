Кабель ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
Расшифровка кабеля ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Наличие кабеля ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
Маркировка
Производитель
ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
ООО «РКЦ» Пермь
ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
ООО «ТД «Электрокабель» Пермь
ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
ООО «ТД «Электрокабель» Пермь