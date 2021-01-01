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    Кабель ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ

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    Наличие кабеля ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ

    Маркировка
    Производитель
    ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
    ООО «РКЦ» Пермь
    ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
    ООО «ТД «Электрокабель» Пермь
    ПвПнг(A)-HF 3х240/25 - 10кВ
    ООО «ТД «Электрокабель» Пермь
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