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Кабель ПвПнг(A)-HF - 1кВ
Кабель ПвПнг(A)-HF - 1кВ
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Расшифровка кабеля ПвПнг(A)-HF - 1кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПнг(A)-HF - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х1,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х2,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х4,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х6,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х10 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х25 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х35 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х50 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х70 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х95 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х120 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х150 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х185 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 1х240 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х1,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х2,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х4,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х6,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х10 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х10+1х10 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х16+1х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х25 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х25+1х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х35 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х35+1х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х35+1х25 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х50 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х50+1х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х50+1х25 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х70 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 3х95 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х1,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х2,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х4,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х6,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х6,0+1х4,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х10 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х25 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х35 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х50 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х70 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х95 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х150 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 4х240 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х1,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х2,5 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х4,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х6,0 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х10 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х16 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х25 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х35 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х50 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х70 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х95 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х120 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х150 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х185 - 1кВ
ПвПнг(A)-HF 5х240 - 1кВ