Кабель ПвПнг(A)-HF 3х6,0 - 1кВ
Расшифровка кабеля ПвПнг(A)-HF 3х6,0 - 1кВ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Производители маркировки ПвПнг(A)-HF 3х6,0 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ЗАО «Завод Москабель»
ЗАО «Завод Москабель» Москва
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «ГК «Севкабель»
ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
ОАО «Тверьэнергокабель»
ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь