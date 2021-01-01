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    Кабель ПвПнг(A)-HF 5х1,5 - 1кВ

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    Расшифровка кабеля ПвПнг(A)-HF 5х1,5 - 1кВ

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    Производители маркировки ПвПнг(A)-HF 5х1,5 - 1кВ

    Маркировка
    Производитель
    ЗАО «Завод Москабель»
    ЗАО «Завод Москабель» Москва
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ОАО «Тверьэнергокабель»
    ОАО «Тверьэнергокабель» Тверь
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