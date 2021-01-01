Кабель ПвПу 1х240/25 - 35кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля ПвПу 1х240/25 - 35кВ
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Наличие кабеля ПвПу 1х240/25 - 35кВ
Маркировка
Производитель
ПвПу 1х240/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ПвПу 1х240/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ПвПу 1х240/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ПвПу 1х240/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ПвПу 1х240/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь