    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель ПвПу 3х150/25 - 6кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля ПвПу 3х150/25 - 6кВ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Производители маркировки ПвПу 3х150/25 - 6кВ

    Маркировка
    Производитель
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
    ООО «Камский кабель»
    ООО «Камский кабель» Пермь
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
    Показать все