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    Кабель ПвПу2г - 20кВ

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля ПвПу2г - 20кВ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время