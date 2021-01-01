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Кабель ПвПу2г - 220кВ
Кабель ПвПу2г - 220кВ
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Расшифровка кабеля ПвПу2г - 220кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПу2г - 220кВ
ПвПу2г 1х300/95 - 220кВ
ПвПу2г 1х400/50 - 220кВ
ПвПу2г 1х400/265 - 220кВ
ПвПу2г 1х800/95 - 220кВ
ПвПу2г 1х1200/120 - 220кВ
ПвПу2г 1х1200/185 - 220кВ
ПвПу2г 1х1200/265 - 220кВ
ПвПу2г 1х1400/265 - 220кВ
ПвПу2г 1х1600/265 - 220кВ
ПвПу2г 1х2000/265 - 220кВ
ПвПу2г 1х2500/300 - 220кВ