Кабель ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
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Наличие кабеля ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
Маркировка
Производитель
ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
ООО «РКЦ» Пермь
ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
ООО «Тринити Логистикс» Пермь
ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
ООО «ТД «Электрокабель» Пермь