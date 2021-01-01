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    Кабель ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ

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    Наличие кабеля ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ

    Маркировка
    Производитель
    ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
    ООО «АПК «УниверсалЭнерго» Пермь
    ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
    ООО «РКЦ» Пермь
    ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
    ООО «Тринити Логистикс» Пермь
    ПвПу2г 1х150/25 - 35кВ
    ООО «ТД «Электрокабель» Пермь
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