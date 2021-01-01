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Прочие марки кабелей
Кабель ПвПу2г - 64/110кВ
Кабель ПвПу2г - 64/110кВ
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Расшифровка кабеля ПвПу2г - 64/110кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПу2г - 64/110кВ
ПвПу2г 1х185/95 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х185/120 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х185/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х240/35 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х240/95 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х240/185 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х300/120 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х300/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х300/200 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х350/120 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х400/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х500/120 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х500/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/70 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/95 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/120 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/185 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/225 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х630/265 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х800/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х800/225 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х800/265 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х1000/265 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х1200/265 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х1600/150 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х1600/200 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х1600/240 - 64/110кВ
ПвПу2г 1х1600/265 - 64/110кВ