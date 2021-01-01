Кабель ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
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Наличие кабеля ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
Маркировка
Производитель
ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
ООО «Феррум-МК» Краснодар
ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
ООО «Феррум-МК» Краснодар
ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
ООО «Феррум-МК» Краснодар
ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
ООО «Феррум-МК» Краснодар
ПвПу2г 1х240/25 - 6кВ
ООО «Феррум-МК» Краснодар