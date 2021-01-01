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    Кабель ПвПу2г 1х300/50 - 6кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля ПвПу2г 1х300/50 - 6кВ

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    Производители маркировки ПвПу2г 1х300/50 - 6кВ

    Маркировка
    Производитель
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель»
    АО «Кабельный завод «Кавказкабель» Прохладный
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «ГК «Севкабель»
    ООО «ГК «Севкабель» Санкт-Петербург
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
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