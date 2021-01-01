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Кабель ПвПу2гж - 110кВ
Кабель ПвПу2гж - 110кВ
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Расшифровка кабеля ПвПу2гж - 110кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПу2гж - 110кВ
ПвПу2гж 1х185/50 - 110кВ
ПвПу2гж 1х185/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х185/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х185/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х240/50 - 110кВ
ПвПу2гж 1х240/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х240/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х240/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х240/150 - 110кВ
ПвПу2гж 1х240/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/50 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/150 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х300/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/50 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/150 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/240 - 110кВ
ПвПу2гж 1х400/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/50 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/150 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х500/240 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/50 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/150 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/210 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/240 - 110кВ
ПвПу2гж 1х630/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/70 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/120 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/150 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/240 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/256 - 110кВ
ПвПу2гж 1х800/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1000/210 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1000/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1200/225 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1200/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1400/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1400/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1600/95 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1600/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1600/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х1600/300 - 110кВ
ПвПу2гж 1х2000/185 - 110кВ
ПвПу2гж 1х2000/265 - 110кВ
ПвПу2гж 1х2500/265 - 110кВ