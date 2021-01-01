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Кабель ПвПу2гж - 220кВ
Кабель ПвПу2гж - 220кВ
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Расшифровка кабеля ПвПу2гж - 220кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПу2гж - 220кВ
ПвПу2гж 1х400/70 - 220кВ
ПвПу2гж 1х400/95 - 220кВ
ПвПу2гж 1х400/150 - 220кВ
ПвПу2гж 1х400/225 - 220кВ
ПвПу2гж 1х400/240 - 220кВ
ПвПу2гж 1х400/265 - 220кВ
ПвПу2гж 1х500/50 - 220кВ
ПвПу2гж 1х500/150 - 220кВ
ПвПу2гж 1х500/265 - 220кВ
ПвПу2гж 1х630/150 - 220кВ
ПвПу2гж 1х630/240 - 220кВ
ПвПу2гж 1х630/300 - 220кВ
ПвПу2гж 1х800/265 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1000/150 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1000/185 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1000/265 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1200/120 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1200/265 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1400/210 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1600/95 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1600/210 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1600/300 - 220кВ
ПвПу2гж 1х1800/240 - 220кВ
ПвПу2гж 1х2000/150 - 220кВ
ПвПу2гж 1х2000/265 - 220кВ
ПвПу2гж 1х2000/310 - 220кВ
ПвПу2гж 1х2500/150 - 220кВ