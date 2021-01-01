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Кабель ПвПу2гж - 35кВ
Кабель ПвПу2гж - 35кВ
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ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля ПвПу2гж - 35кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПу2гж - 35кВ
ПвПу2гж 1х70/16 - 35кВ
ПвПу2гж 1х70/25 - 35кВ
ПвПу2гж 1х120/25 - 35кВ
ПвПу2гж 1х120/35 - 35кВ
ПвПу2гж 1х185/95 - 35кВ
ПвПу2гж 1х300/35 - 35кВ
ПвПу2гж 1х400/70 - 35кВ
ПвПу2гж 1х500/240 - 35кВ
ПвПу2гж 1х630/95 - 35кВ
ПвПу2гж 3х70/25 - 35кВ