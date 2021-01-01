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Кабель ПвПуг - 64/110кВ
Кабель ПвПуг - 64/110кВ
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Расшифровка кабеля ПвПуг - 64/110кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПвПуг - 64/110кВ
ПвПуг 1х240/70 - 64/110кВ
ПвПуг 1х630/120 - 64/110кВ