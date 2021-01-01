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Кабель ПВС-1М
Кабель ПВС-1М
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПВС-1М
ПВС-1М 2х0,5+1х0,35
ПВС-1М 2х0,75
ПВС-1М 2х1,0
ПВС-1М 2х1,5
ПВС-1М 2х2,5
ПВС-1М 3х0,75
ПВС-1М 3х1,0
ПВС-1М 3х1,5
ПВС-1М 3х2,5
ПВС-1М 4х0,75
ПВС-1М 4х1,0
ПВС-1М 4х1,5
ПВС-1М 4х2,5