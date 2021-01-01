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Прочие марки кабелей
Кабель ПВС-Т
Кабель ПВС-Т
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля ПВС-Т
ПВС-Т 2х0,5
ПВС-Т 2х0,75
ПВС-Т 2х0,75+1х0,5
ПВС-Т 2х1,0
ПВС-Т 2х1,5
ПВС-Т 2х2,5
ПВС-Т 3х0,5
ПВС-Т 3х0,75
ПВС-Т 3х1,5
ПВС-Т 3х2,5
ПВС-Т 3х4,0
ПВС-Т 4х0,75
ПВС-Т 5х0,75
ПВС-Т 5х1,5
ПВС-Т 5х2,5
ПВС-Т 5х4,0
ПВС-Т 5х6,0