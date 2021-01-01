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Прочие марки кабелей
Кабель ПВСБ
Кабель ПВСБ
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Расшифровка кабеля ПВСБ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПВСБ
ПВСБ 2х0,75
ПВСБ 2х1,0
ПВСБ 2х1,5
ПВСБ 2х2,5
ПВСБ 3х0,75
ПВСБ 3х1,5
ПВСБ 5х0,75
ПВСБ 5х1,0
ПВСБ 5х1,5
ПВСБ 5х2,5