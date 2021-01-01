О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель ПВСМ - для стиральных машин
Кабель ПВСМ - для стиральных машин
Выбрать сечение
Расшифровка кабеля ПВСМ - для стиральных машин
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПВСМ - для стиральных машин
ПВСм 0,35
ПВСм 0,5
ПВСм 0,75
ПВСм 1,5