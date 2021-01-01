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    Кабель ПВСМ - для стиральных машин

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    Расшифровка кабеля ПВСМ - для стиральных машин

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    Сечения и маркоразмеры кабеля ПВСМ - для стиральных машин
    ПВСм 0,35
    ПВСм 0,5
    ПВСм 0,75
    ПВСм 1,5