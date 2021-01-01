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Кабель ПВСнг
Кабель ПВСнг
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля ПВСнг
ПВСнг 2х0,75
ПВСнг 2х2,5
ПВСнг 3х0,75
ПВСнг 3х1,0
ПВСнг 3х1,5
ПВСнг 3х4,0
ПВСнг 3х10
ПВСнг 4х0,75
ПВСнг 4х1,0
ПВСнг 4х1,5
ПВСнг 5х1,0
ПВСнг 5х1,5
ПВСнг 5х10
ПВСнг 5х16