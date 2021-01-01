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Кабель ПВСнгд
Кабель ПВСнгд
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Расшифровка кабеля ПВСнгд
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПВСнгд
ПВСнгд 2х0,75
ПВСнгд 2х1,0
ПВСнгд 2х1,5
ПВСнгд 2х6,0
ПВСнгд 3х1,5
ПВСнгд 3х2,5
ПВСнгд 3х4,0
ПВСнгд 3х6,0
ПВСнгд 4х1,5
ПВСнгд 4х6,0
ПВСнгд 5х0,75
ПВСнгд 5х1,0
ПВСнгд 5х1,5
ПВСнгд 5х2,5
ПВСнгд 5х4,0
ПВСнгд 5х6,0