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Кабель ПВТ-105
Кабель ПВТ-105
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Расшифровка кабеля ПВТ-105
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля ПВТ-105
ПВТ-105 0,35
ПВТ-105 0,5
ПВТ-105 0,75
ПВТ-105 1,0
ПВТ-105 1,5