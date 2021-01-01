Кабель РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
ГОСТ 11326.0-78
Расшифровка кабеля РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
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Наличие кабеля РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
Маркировка
Производитель
РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
ООО «Медиакабель» Москва
РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
ООО «БКК» Санкт-Петербург
РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
АО «РКК» Москва
РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
ООО «МегаСнаб СПБ» Санкт-Петербург
РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
ООО «УЦТР» Екатеринбург