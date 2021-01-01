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    Кабель РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 11326.0-78

    Расшифровка кабеля РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF

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    Наличие кабеля РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF

    Маркировка
    Производитель
    РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
    ООО «Медиакабель» Москва
    РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
    ООО «БКК» Санкт-Петербург
    РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
    АО «РКК» Москва
    РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
    ООО «МегаСнаб СПБ» Санкт-Петербург
    РК 75-3,7-330ф нг(C)-HF
    ООО «УЦТР» Екатеринбург
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